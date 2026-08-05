El último video del creador de contenido que fue víctima de un ataque en México

Dos días antes de ser asesinado, el influencer mexicano César Gastélum compartió en sus redes sociales un video junto a la creadora de contenido sinaloense La Beba, en el que ambos aparecen abrazándose y bailando al ritmo de la canción La Cita Fresita 2 de Luis R. Conriquez.

La publicación, acompañada por el mensaje “La verdadera cita fresita”, se convirtió en el último contenido difundido por el joven y, tras conocerse su muerte, se llenó de mensajes de despedida y condolencias de sus seguidores.

Gastélum, de 25 años, fue asesinado a balazos la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo en el sector de Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. El ataque quedó registrado parcialmente en el directo que realizaba junto a otros creadores de contenido.

El ataque ocurrió en plena transmisión

Según los primeros reportes, el influencer se encontraba transmitiendo en vivo cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al lugar donde estaba reunido con sus acompañantes.

Las imágenes muestran el momento previo a la agresión. Posteriormente, uno de los ocupantes de la motocicleta abrió fuego contra el creador de contenido, provocando que la transmisión se interrumpiera de manera abrupta.

Tras el hecho, efectivos policiales y personal forense llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La publicación que hoy conmueve a sus seguidores

La última publicación de Gastélum cobró especial relevancia luego de conocerse su asesinato.

En el video difundido en Instagram y TikTok, donde acumulaba cientos de miles de seguidores, aparece compartiendo un momento con la influencer sinaloense La Beba. En las imágenes ambos bailan y sonríen mientras suena música regional mexicana.

Miles de usuarios acudieron a esa publicación tras conocerse la noticia de su muerte para expresar su tristeza, dejar mensajes de pésame y recordar al joven creador de contenido.

¿Quién era César Gastélum?

César Daniel Nolasco Gastélum era un influencer originario de Culiacán que alcanzó popularidad gracias a sus videos de humor y contenido relacionado con el estilo de vida conocido como "alucín" o "bélico", muy popular en el norte de México.

Contaba con más de 581 mil seguidores en TikTok y alrededor de 108 mil seguidores en Instagram, donde compartía videos humorísticos, colaboraciones con otros creadores, viajes y momentos de su vida cotidiana.

El joven había estudiado Derecho y en varias ocasiones explicó que comenzó a crear contenido mientras cursaba la universidad, inspirándose en experiencias diarias y en la cultura sinaloense.

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