"Era solo huesos y piel": Mataron de hambre a su hija de dos años, apenas podía gatear

Florida, EEUU

Una pareja residente en el condado de Polk, en el centro de Florida, Estados Unidos, fue arrestada y acusada de “abuso infantil con gran daño”. Esto por la muerte de su hija de 2 años de edad, quien posiblemente murió de hambre. Pesaba apenas 4 kilos, unos 10 kilos por debajo de la norma para una niña de su edad.

Regis Johnson, de 37 años, y Arhonda Tillman, de 35, enfrentan un cargo de negligencia infantil, fueron aprehendidos por agentes de la policía local en la ciudad de Davenport y trasladados a una prisión de la región. El hermano de Johnson, Frank Robinson, de 64 años, que vivía en la misma casa y, según la Policía, estaba al tanto del abuso, pero no lo denunció, también fue acusado.

El personal médico que examinó el cuerpo de la pequeña, de la que no trascendió el nombre, informó que era solo “piel y huesos”, lo que complicó la situación procesal de sus papás. “Esto es atroz y nunca debería haber ocurrido. Debido a las acciones de estos padres, esta niña nunca tendrá la oportunidad de crecer”, afirmó el alguacil de Polk, Grady Judd.

El funcionario remarcó que aquellos progenitores que no quieran hacerse cargo de sus hijos pueden optar por “dejar al bebé en una estación de bomberos o de servicios sociales” pero no maltratarlos y abandonarlos para que mueran de hambre.

Además, Judd comentó que la niña nació con poco más de 3 kilos en julio de 2019. Sin embargo, al momento de su muerte pesaba tan sólo 4,3 kilos y “no tenía comida en el estómago y había sufrido de hambre durante mucho tiempo”, según comunicó el forense que examinó el cadáver.

Por otra parte, las autoridades pudieron establecer que el pediatra de la pequeña había visto por última vez a su paciente en enero de 2020 y ya presentaba señales preocupantes. En efecto, el especialista temía que la víctima padeciera fibrosis quística.

A propósito de las condiciones físicas en las que se encontraba la niña, Grady Judd añadió: “Debería haber pesado 32 libras (14,5 kilos). Desde una cita con el médico en enero de 2020, hasta su muerte el 10 de mayo, solo ganó 1 onza. No podía ponerse de pie, no podía hablar, no podía caminar”, lamentó el aguacil.