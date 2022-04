"Estaba toda hirviendo": niña de 3 años fue quemada con aceite en restaurante

Cargando...

La Paz, Bolivia

Una niña de tres años fue quemada con aceite en un restaurante de Florencio Varela, Argentina, luego de que una trabajadora del local se tropezara con ella al salir de la cocina.

La pequeña Briana resultó con el 12% de su cuerpo quemado y se encuentra internada en un hospital, al borde de tener que someterse a cirugía, según señaló TN.

La madre de la niña, Graciela, expresó que la funcionaria “llevaba una sartén con aceite hirviendo y se le volcó encima. La nena me pide socorro, la miro y estaba toda hirviendo”.

“Le sacaron la ropa, la pusieron adentro de la heladera para refrescarla por el tema de la quemadura hasta que llegó un patrullero que me llevó hasta el hospital de Varela”, añadió la mujer.

Además, la mamá de la víctima sostuvo que su hija "está muy delicada" y que "no quiere comer ni tomar agua". Además, la mujer acusó que desde el restaurante no le han respondido nada y que ella quiere "que la empleada dé la cara, que me pida disculpa y que vaya a ver a mi hija. El dueño también. Eso es lo que pido"

"La dueña dijo que se iban a hacer cargo. Me quieren arreglar con plata, pero yo no quiero plata. Quiero a mi hija viva, está muy delicada y puede que vaya a cirugía. Con cirugía va a poder ser una niña sonriente, pero va a costar. Ayer mi nene me preguntó qué le pasó a su hermana y como madre no sabía cómo explicarle”, agregó Graciela.

La madre denunció lo sucedido en una comisaría y la causa fue tomada por Fiscalía.