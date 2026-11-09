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Internacional

Fallece a los 47 años un querido actor de la serie 'Dr. House'

El artista estadounidense combatió un linfoma de Hodgkin durante casi dos décadas antes de su partida en California.

Ximena Rodriguez

09/11/2026 19:33

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El actor tuvo participaciones en series como Dr. House y Bones.
Estados Unidos

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El famoso entorno cinematográfico internacional lamenta la reciente partida física del actor estadounidense Charles F. Porter a sus 47 años de edad en Calabasas, California, de acuerdo a lo que reporta el portal Vía País.

El recordado intérprete, popular por sus apariciones en célebres dramas televisivos como Dr. House y Bones, dejó de existir en su domicilio particular el pasado 2 de noviembre.

El artista atravesó batallas médicas complejas tras ser diagnosticado con un linfoma de Hodgkin que afectó severamente su sistema linfático durante 17 años y medio.

Dentro de su largo tratamiento clínico experimentó severas recaídas, sometiéndose incluso a trasplantes de células madre y terapias especializadas de alta complejidad.

Aparte de su trayectoria en pantalla y su labor en el cine independiente, el profesional dejó huérfana a su familia directa compuesta por su cónyuge y sus dos pequeñas hijas.

Frente a la acumulación de cuantiosas deudas médicas e hipotecarias, sus allegados impulsan actualmente una campaña solidaria para recaudar fondos de auxilio.


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