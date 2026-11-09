Fallece a los 47 años un querido actor de la serie 'Dr. House'

El famoso entorno cinematográfico internacional lamenta la reciente partida física del actor estadounidense Charles F. Porter a sus 47 años de edad en Calabasas, California, de acuerdo a lo que reporta el portal Vía País.

El recordado intérprete, popular por sus apariciones en célebres dramas televisivos como Dr. House y Bones, dejó de existir en su domicilio particular el pasado 2 de noviembre.

El artista atravesó batallas médicas complejas tras ser diagnosticado con un linfoma de Hodgkin que afectó severamente su sistema linfático durante 17 años y medio.

Dentro de su largo tratamiento clínico experimentó severas recaídas, sometiéndose incluso a trasplantes de células madre y terapias especializadas de alta complejidad.

Aparte de su trayectoria en pantalla y su labor en el cine independiente, el profesional dejó huérfana a su familia directa compuesta por su cónyuge y sus dos pequeñas hijas.

Frente a la acumulación de cuantiosas deudas médicas e hipotecarias, sus allegados impulsan actualmente una campaña solidaria para recaudar fondos de auxilio.