Fiscalía de Paraguay pide ayuda a EEUU, Luxemburgo y Argentina para rastrear dinero desviado de Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay anunció este lunes un pedido de cooperación con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar posibles activos vinculados a Ueno Bank, el escándalo financiero que precipitó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó en conferencia de prensa que mantiene contactos con autoridades de los tres países para identificar bienes de las personas y empresas investigadas, entre ellas el exmandatario, actualmente en prisión preventiva.

Las gestiones buscan "localizar bienes y poder determinar exhortos o cartas rogatorias que sean tendientes a incorporar pruebas y también lograr el aseguramiento con fines de decomiso de los bienes", dijo Doldán.