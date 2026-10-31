Fuertes lluvias dejan un fallecido, dos desaparecidos y decenas de evacuados en Ecuador

La isla Santa Cruz, una de las más pobladas del archipiélago, enfrenta graves inundaciones que han obligado a evacuar familias, movilizar equipos de rescate y restringir temporalmente las operaciones aéreas.

De acuerdo con el reporte preliminar del servicio de emergencias ECU 911, difundido este sábado 31 de octubre, una persona falleció, otras dos fueron reportadas como desaparecidas y aproximadamente 80 personas tuvieron que ser evacuadas durante las primeras horas de la emergencia.

Las precipitaciones, relacionadas con las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, ocasionaron desbordamientos de cauces, daños en viviendas, afectaciones en carreteras y problemas en el suministro eléctrico.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal declaró la emergencia ante las inundaciones registradas en diferentes sectores de Santa Cruz.

El portavoz presidencial, José Julio Neira, informó que la medida busca facilitar las acciones de respuesta y la atención inmediata a las familias afectadas.

Las lluvias golpearon especialmente a sectores como Bellavista, Santa Rosa, Aguacatal, Miramar, Divino Niño y La Cascada.

En algunas zonas, las corrientes de agua ingresaron a viviendas y dificultaron la circulación por las principales vías de acceso.

Entre los datos más preocupantes figura el reporte de una persona fallecida en el sector Bellavista.

Asimismo, las autoridades informaron preliminarmente sobre dos personas desaparecidas en Divino Niño, mientras los equipos de emergencia mantenían las labores de búsqueda y asistencia.

Los reportes iniciales también señalaron daños estructurales, incluida una vivienda que colapsó en el sector Miramar.

El balance de afectados continúa sujeto a actualización conforme avancen las evaluaciones oficiales.

Durante las primeras horas de la emergencia se reportó la evacuación de alrededor de 80 personas.

Posteriormente, las autoridades y medios ecuatorianos difundieron estimaciones más amplias sobre la población afectada y trasladada a lugares seguros.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, encabezada por Carolina Lozano, habilitó dos alojamientos temporales con capacidad conjunta para 500 personas.

Los equipos de asistencia trabajan en la identificación de las necesidades de las familias que perdieron temporalmente el acceso a sus viviendas o quedaron expuestas a las inundaciones.