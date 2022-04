“La casa del horror”: abusaban de sus cuatro hijos y tenían sexo delante de ellos

Cargando...

Mendoza, Argentina

La Justicia condenó a prisión a dos personas que abusaban a sus 4 hijos de 2, 6, 7 y 9 años. El espantoso caso tuvo lugar en Perdriel, Mendoza. Fue descubierto a raíz de un dibujo que hizo el mayor de los niños a mitad de 2019. donde se reflejaba una pareja teniendo relaciones sexuales. Luego, el relato del niño nombró los delitos increíbles que habían padecido en su casa y los medios llamaron al caso “la casa del horror”.

El padre de las víctimas fue el primero en caer con el avance de la causa. A fines de 2019, la fiscal de Delitos Sexuales, Cecilia Bignert, lo imputó por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y corrupción de menores, todo agravado por el vínculo y por la convivencia.

Según consta en la causa y difundió Diario Uno, el hombre había violado al mayor de sus hijos y hasta lo había obligado a practicarle sexo oral muchas veces delante de sus hermanitos. Además, era común que tuviera relaciones con su pareja sobre la mesa de la cocina y que miraran películas pornográficas en presencia también de ellos.

La condena para él llegó el 23 de febrero de 2020. Ese día se declaró culpable en un juicio abreviado y la Justicia ordenó 14 años de prisión. De todos modos, el hombre no había sido el único en accionar de manera perversa en el historial de abusos intrafamiliares contra sus hijos: también estaba la madre.

La mujer fue también arrestada e imputada, pero anteriormente a que llegara su juicio, otro de los niños declaró que ella no solamente no había actuado para frenar los abusos, sino que también había participado de ellos. Es así que el 17 de noviembre de 2021 la defensa pidió la absolución basada fundamentalmente en la presunta violencia de género que ejercía su marido sobre ella, pero no bastó para convencer a los jueces.