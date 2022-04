“Le hice un nudo en la boca”: asesino de trabajadora de televisión decidió declarar sobre el crimen

Chile

En Chile, comenzó el juicio por el homicidio de Albertina Martínez de 38 años, joven fotógrafa que trabajaba como asistente en un canal de televisión y fue hallada muerta en su departamento, el pasado 20 de noviembre de 2019.

Dos meses más tarde, el autor confeso del crimen fue detenido por la policía. Se trataba de Jairo González Miranda, de 19 años, indicó que se conocían con la víctima y que llegó a su hogar para venderle drogas, en tanto, la Fiscalía mostró videos de las cámaras de seguridad que confirmarían la participación de Jairo en la muerte de Albertina.

En uno de los registros se ve a la víctima, el 19 de noviembre, saliendo con una bicicleta y una mochila, mientras que en el segundo clip se aprecia al imputado hablando con el conserje y subiendo al piso 12, donde vivía la fotógrafa.

En un tercer video se ve a González abandonando el departamento con la misma mochila que la víctima usó el día 19 noviembre, con unos audífonos que eran de la Albertina y unos pantalones de tela (diferentes a los jeans que ocupó al entrar al edificio).

En esa primera audiencia, el imputado reveló cómo habría sido la muerte de la mujer. Indicó que consumieron drogas, luego intentó asaltarla y producto del forcejeo cayó inconsciente. Agregó que la amarró de piernas y brazos y le tapó la boca con un paño para que no gritara, pero que cuando se fue, ella estaba viva.

Sin embargo la autopsia estableció que tuvo golpes en la cara, que fue estrangulada y que terminó con un traumatismo encefalocraneano. Finalmente, se determinó su prisión preventiva.

En las últimas horas el imputado renunció a su derecho a guardar silencio y volvió a entregar detalles del crimen. ¿Su objetivo? Recalificar el delito y no enfrentar una cadena perpetua.

“Yo voy a declarar. Estábamos compartiendo con Albertina en el sillón, sentados los dos, hablando, y ella se acercaba con otras intenciones, yo en el momento estaba drogado y me sentía atrapado. Ella se enfadó y me dijo que era fome, que la iba a ver y me iba altiro. Reaccionó mal y me tiró un vaso de cerveza en el cuerpo y yo reaccioné mal, lo admito, pero estoy arrepentido de haber reaccionado así, la empujé”, añadió.