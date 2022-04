Le robó el auto a una abuelita luego de golpearla salvajemente, chocó y murió durante el escape

Texas, EE.UU.

La noticia de un violento robo en una gasolinera en Texas, Estados Unidos ha dado la vuelta al mundo. Se trata de un ladrón que golpeó brutalmente a una anciana de 72 años para robarle el auto, se fugó a bordo del vehículo, chocó y murió en el acto. En una entrevista, la mujer recordó cómo se dieron los hechos, pero no se mostró feliz por el trágico final del sujeto.

El pasado lunes 18 de abril por la mañana, Shirlene Hernández entró a la estación de servició en San Antonio para comprar refrescos antes de llegar a su trabajo. A la salida, fue abordada por un individuo que, antes de robarle, la golpeó reiteradamente en la cara para quitarle las llaves de su auto.

A pesar que tres hombres trataron de intervenir, el sujeto se salió con las suyas y se fugó a bordó del vehículo. Pocas horas más tarde, la policía encontró el auto en la vía Interestatal 35 de San Antonio: el delincuente había chocado contra un camión y murió en el acto.

“Puedo ver a ese hombre en detalle. Tengo su imagen en mi mente. Simplemente está ahí y no desaparece”, contó a la prensa local, luego del ataque. Tras enterarse del accidente que sufrió su agresor. “Hay mucha gente que diría que lo que se va regresa. Karma. Yo no pensé eso. Realmente me entristeció porque él murió”, afirmó.