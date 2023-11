"¡Lo golpeó!": Un pasajero no tolero el acoso a una niña dentro de un bus público

Cargando...

Argentina

Un caso generó la indignación de pasajeros que estaban a bordo de un bus en Argentina, tanto que un hombre fue golpeado. ¿Qué ocurrió? Un padre golpeó a un hombre, luego de que lo señalara de acosar a una niña que estaba a bordo de un vehículo.

En el clip compartido en la plataforma “X” (antes Twitter) se observa el momento en que el hombre golpea a un sujeto asegurando que se estaba manoseando delante de una niña, de forma inmediata lo reduce, pone de espaldas, tumba al piso y golpea en el rostro en tres oportunidades.

Mientras esta escena se registra hay varias personas que alientan al agresor indicando: “mátalo”, “mátalo”. Otro grupo le pido que lo baje del bus, pero el iracundo padre de familia hace caso omiso y continúa golpeándolo.

“Lo puedes matar”, exclamó una mujer que estaba en el lugar. “Yo tengo una hija”, le respondió el hombre que señaló al supuesto acosador, quien estaba noqueado en el piso. La misma pasajera le dice que pare, porque podría ir a la cárcel. "Tienes una hija, puedes ir a la cárcel, amigo”, asegura.

Finalmente, el hombre que golpeó al sujeto señalado de acosar a una niña decidió bajarse del vehículo, no sin antes pedirle a los pasajeros que llamaran a la Policía. “Yo me voy porque no quiero problemas, pero este es un violador”, expresó.