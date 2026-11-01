Marco Rubio niega que EE. UU. ayudara a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este sábado 31 de octubre que la administración del presidente Donald Trump hubiera facilitado la salida del excandidato presidencial brasileño hacia Miami, donde llegó después de perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en Atlanta, Estados Unidos, donde Rubio participó en reuniones de ministros de Relaciones Exteriores del G20.

El funcionario reconoció que Trump autorizó la entrada de Bolsonaro al territorio estadounidense, pero insistió en que Washington no intervino directamente en las gestiones para que abandonara Brasil.

Consultado sobre la salida del senador brasileño, Rubio aseguró que las autoridades estadounidenses no organizaron su traslado.

“No facilitamos nada”, respondió el secretario de Estado.

El funcionario explicó que Bolsonaro ya contaba con una visa estadounidense y que Trump tomó la decisión de permitir su ingreso al país.

Según su versión, el Gobierno estadounidense fue informado de su llegada, pero no participó en los preparativos del viaje ni en las acciones realizadas para salir de territorio brasileño.

La aclaración se produce en medio de cuestionamientos sobre las circunstancias en las que el político abandonó Brasil, pese a las investigaciones judiciales que enfrenta.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, llegó a Miami el miércoles 28 de octubre, tres días después de la segunda vuelta presidencial de Brasil.

El domingo 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente con el 51,79% de los votos válidos, mientras que Bolsonaro obtuvo el 48,21%, según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral.