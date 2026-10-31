Discusión por una cortadora de césped termina en un crimen a balazos

Un hombre de 30 años fue imputado por el homicidio de su vecino, al que presuntamente atacó a balazos después de reclamarle la devolución de una herramienta de trabajo.

El crimen ocurrió el 6 de agosto de 2026, alrededor de las 15:30, en inmediaciones de las calles Hugo Wast y Cafferata, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

La víctima fue identificada como Roberto Carlos Herrera, de 47 años, quien murió en el Hospital Iturraspe debido a la gravedad de las heridas.

El acusado, Brian Damián V., de 30 años, fue detenido en octubre y posteriormente imputado por homicidio calificado por el uso de un arma de fuego.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscal de Homicidios, Laura Urquiza, el acusado se encontró con Herrera y le exigió que devolviera una cortadora de césped que anteriormente le había prestado.

Sin embargo, la víctima le respondió que ya no tenía la herramienta. La respuesta desencadenó una discusión que terminó con una amenaza de muerte, según la acusación fiscal.

“Si vos me hiciste matar la máquina, yo te voy a matar a vos”, le habría advertido el sospechoso.

Momentos después, Brian V. se retiró del lugar a bordo de un automóvil Volkswagen Gol de color gris.

Según la investigación, el acusado volvió pocos minutos después, esta vez con un arma de fuego.

Desde el vehículo habría efectuado un primer disparo contra Herrera, quien intentó escapar corriendo por la calle para ponerse a salvo.

La víctima buscó refugio en una gomería cercana, pero no logró ingresar y continuó huyendo.

Mientras escapaba, el atacante presuntamente realizó al menos otros dos disparos desde el automóvil. Los proyectiles alcanzaron distintas partes del cuerpo de Herrera y le provocaron heridas de extrema gravedad.

Uno de los disparos ingresó por el brazo de Herrera y atravesó estructuras internas hasta alojarse en uno de sus pulmones.

Otro proyectil impactó en el lado izquierdo del torso y ocasionó lesiones en la región abdominal. Después del ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde recibió atención médica.

Sin embargo, los profesionales de salud no pudieron salvarle la vida.

El acusado fue localizado y detenido durante un operativo policial realizado en octubre en una vivienda situada en inmediaciones de la calle José Gollán al 8700, en Santa Fe.

Posteriormente, el viernes 30 de octubre, fue presentado ante la Justicia para su audiencia de imputación.

La diligencia estuvo presidida por el juez Octavio Silva, mientras que la fiscal Laura Urquiza expuso la reconstrucción de los hechos y los elementos reunidos durante la investigación.

Brian V. fue imputado por homicidio calificado por el uso de un arma de fuego.