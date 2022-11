"¡Me arrebataron a mi niña!": Apuñalaron a su hija, dejaron ir a los sospechosos, ahora imputaron a la madre

Cargando...

Argentina

Zaida Mamani vive una pesadilla desde que perdió a su pequeña hija de 10 años, Joselin Nayla Mamani, quien fue cruelmente asesinada en 2019. Zaida es una madre migrante, oriunda de Chuquisaca, se fue a la Argentina cuando tenía 19 años.

Tuvo a su hija a los 23 años, el padre de Joselin las abandonó, desde entonces se dedicó a realizar trabajos temporales para mantener su hogar. Pero todo se destruyó el 7 de enero, cuando Zaida salió a realizar compras, dejó a su hija de 10 años sola en la casa, cuando retornó la encontró agonizando, producto de las 40 puñaladas que recibió.

El crimen estremeció a la población argentina, madre e hija vivían en una casa del Barrio 14 de Febrero en Longchamps, zona sur del Gran Buenos Aires, cuando realizaron las primeras pericias el reporte policial señalaba que la entrada no había sido forzada y no faltaba nada en la vivienda.

La causa durante estos tres años y medio estuvo a cargo de Fabiola Juanatey, de la Unidad Funcional de Instrucción, especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora pero, llamativamente, la imputada y madre de la niña nunca conoció a la letrada y la causa no avanzó. A la fecha no hay detenidos, además de estar imputada Zaida, está imputado su ex pareja y el hijo de este.

“Es injusto lo que estoy pasando. Pido justicia para mi hija y para mí. Me he sentido discriminada por la Fiscalía, por la Justicia. Confiaba en la investigación, pero lo que hicieron fue imputarme, siendo la víctima. Tienen en sus manos las declaraciones de los sospechosos, quienes para mí son los verdaderos asesinos. Las pruebas son contundentes”, dijo Zaida Mamani Clemente, a un medio en Argentina.

Abandonada e Imputada

Zaida actualmente está sola, no cuenta con el apoyo de sus familiares, después del asesinato a su hija pocos la acompañan, una de estas personas es Yunuem Velarde, socióloga y militante anarquista, quien participa de una agrupación que asiste a “sobrevivientes de abuso y madres protectoras”.

Una de las causas para que esta madre se quedará sin ayuda fue que publicaron sobre el caso, donde remarcaron las relaciones sentimentales de Zaida, especialmente con los sospechosos padre e hijo. Primero hablaron de su relación con Carlos Correa y luego sobre su unión con Rubén Correa, ambos sospechosos del crimen.

“Mis vecinos, mi familia, todos me hicieron a un lado por lo que se publicó en su momento. El día del entierro me retaban, me trataban como si fuera una prostituta”, dice Zaida y vuelve a llorar. “Mi familia siendo mi sangre me hizo a un lado a pesar de que sabían que yo vivía mal. Muchas veces me fui queriendo separarme. Pero él siempre volvía con su perdón, me hacía vivir en su manipulación. Tenía amenazas. Por todo eso digo ¡Qué tonta fui por no denunciar! La culpa que tengo por no denunciar la violencia que yo sufría, la estoy pagando. Lo único que pido es que se investigue bien”, declaró Zaida al medio Tiempo Argentino .

Zaida sospechaba de su exconcubino, porque una vez la amenazó, todo esto coincidió, cuando su relación terminó unos seis meses antes del asesinato de Joselin. Creyó que su expareja actuó en venganza.

“Mi bebé era todo para mí. La tuve a los 23. A pesar de que su papá me había dejado por otra chica, yo la crié con todo mi corazón. Era una niña cariñosa, que me daba abrazos, que siempre me daba alegría, me hacía reír. Jugábamos. Que de la noche a la mañana me la arrebaten fue muy duro. No quiero que esto quede impune. Por eso pido ayuda. A mi hija no la tengo más en mis brazos, pero el día de mañana la voy a tener allá arriba. Mi hija no tenía la culpa, no tenía por qué morir de esta manera” declaró.

Ahora Zaida fábrica bolsas de tela, para autogestionar los gastos de su lucha, en busca de Justicia, todo parece indicar que continúa el largo recorrido, mientras esta madre espera dar con quien le arrebató la vida a su amada hija.