“Seguiré el proceso, aunque me cueste la vida”, mataron a mi hija y dejaron libre al autor

Cochabamba, Bolivia

Pilar Reyes es la madre de María del Carmen Carballo, la adolescente que fue violada y asesinada por miembros de la pandilla Wander Rap, una de las más peligrosas de Cliza, en marzo de 2016.

“Para los pobres no hay justicia. Me han quitado a mi hija y me han amenazado con matar a otra de mis hijas, pero voy a seguir, aunque me cueste la vida. Han dejado libre al principal autor, sentenciado, pero nunca voy a dejar este caso. Ya he sufrido mucho y ojalá me den justicia”, dice.