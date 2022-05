"Me hice el muerto para que no me disparara": Desgarrador relato del niño que sobrevivió al tiroteo en Texas

Texas, EEUU

A tres días de la terrible matanza en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, donde un joven de 18 años llamado Salvador Ramos atrincheró a un grupo de alumnos y luego comenzó a dispararles con un rifle de asalto AR-15, matando al menos 19 pequeños y dos profesores, es ahora uno de los sobrevivientes quien relata el infierno que se vivió en aquella aula.

El estudiante de cuarto grado compartió desgarradores detalles del momento en que el tirador entró al salón de clases, anunciando a los estudiantes aterrorizados: “¡Es hora de morir!”

“Me hice el muerto para que no me disparara”, relató a ABC News, Samuel Salinas, de 10 años, en una entrevista publicada este viernes, y señaló que muchos otros niños hicieron lo mismo. “Había sangre en el suelo”, recordó, “y había niños llenos de sangre”.