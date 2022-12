"No lo volverá a hacer": Perdonó a su pareja que intentó matarla con cinco balazos

Cargando...

Brasil

Toda una polémica causó una mujer, luego de que perdonara su pareja sentimental, cuando fue víctima por tentativa de feminicidio. El caso se remonta al año 2019, la joven fue baleada por su enamorado.

Por aquel entonces pidió al jurado la absolución de su novio, quien le disparó en cinco ocasiones: "Ya pagó su error y estoy segura que no lo volverá a hacer. Siempre me trató muy bien", aseguraba.

La joven interrumpió al juzgado, para pedir que su agresor, imputado por violencia de género, fuera absuelto. Tras solicitar el perdón para su atacante, la mujer solicitó al juez que le permitiera abrazar y besar a Lisandro Rafael Posselt, que en ese momento tenía 28 años y estaba siendo juzgado por haber disparado, en cinco ocasiones, contra Micheli Scholosser, que tenía 25 años.

“Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo", aseguraba la mujer tratando de justificar el ataque con arma de fuego. Sin embargo la justicia determinó que Rafael Posselt fuera condenado a 7 años de prisión domiciliaria, cinco por intento de homicidio y dos por posesión ilegal de arma.

Lisandro Rafael Posselt (28 años) y Micheli Scholosser (25 años). Foto: Facebook 2019

De acuerdo con el fiscal del caso, Pedro Rui: "la relación era de celos enfermizos de ambos lados y de violencia. La mujer tuvo una suerte increíble de estar viva. Las balas todavía hoy están alojadas en su cuerpo", según detalló el funcionario. Según Rui, los balazos impactaron en la cabeza, en el brazo izquierdo y en la espalda de la mujer. "El día anterior al hecho, él la había amenazado con matarla. Y dijo que luego se suicidaría", agregó el fiscal.

Cargando...

Micheli aseguró que la mujer afirmó durante el juicio que quiere casarse y vivir el resto de su vida con el hombre que intentó matarla.

“Hay mucha gente escribiendo muchas cosas y no sabe nada. Tenemos una relación y nos llevamos muy bien. Y lo que sucedió me hizo más fuertes. Él no quería matarme. Por supuesto que lo hizo mal, pero estoy seguro de que no lo volverá a hacer. Siempre me trató muy bien. ¿Qué hombre llena su habitación con fotos de su novia? Lo hizo”, dijo durante el juicio.

¿Cómo fue el ataque?

Cabe señalar que el intento de femicidio ocurrió en agosto de 2019, cuando Micheli y Posselt discutieron en la céntrica plaza de Venancio Aires, en presencia de amigos de la pareja. Tras la pelea, Posselt abandonó el lugar, pero regresó armado, conduciendo una moto.

Cuando se dieron cuenta de que el hombre se acercaba, los amigos empujaron a la joven dentro de un coche. Sin embargo, Posselt efectuó siete disparos a través de la ventanilla trasera, alcanzando a la víctima cinco veces. Fue internada en un hospital de la región, pero se recuperó de sus heridas.

Cargando...

A lo largo de los años que el hombre ha estado en la cárcel, la mujer llegó a pedir una medida cautelar a favor del acusado y también pidió visitarlo en la cárcel, algo que le fue negado por los jueces.