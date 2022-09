"No quiero que pase hambre como yo", dice la nota junto a un bebé que abandonaron

Argentina

Un hallazgo que conmocionó a Argentina el pasado fin de semana, cuando se dio a informó el caso de un bebé abandonado dentro de una bolsa de tela y debajo de un auto, acompañado de una dramática nota "no quiero que pase hambre como yo", dice parte del mensaje que pide que lo cuiden mucho.

El recién nacido de solo diez días estaba debajo de un auto en plena calle del barrio Olimpo, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Según medios argentinos, en el lugar fue hallado el pasado sábado por una joven madre que pasaba por ahí y escuchó el llanto de un bebé. La mujer lo amantó para calmarlo mientras llegaba las autoridades.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo, ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, se leía en el escrito.