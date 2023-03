"No te vas a librar de mí": La amenaza de un padre acusado por abuso sexual a su hija

México

Una joven identificada como Alessia “N” decidió contar su historia a través de redes sociales, además de hacer un pronunciamiento de una denuncia pública en contra de su progenitor quien de acuerdo con sus declaraciones, abusó de ella desde que tenía 7 años hasta los 18.

En su cuenta de Instagram rompió el silencio e hizo públicas las múltiples amenazas que recibió por parte de su progenitor. En las capturas compartidas de mensajes de Whatsapp y Messenger; ella hace responsable a Leonel “N” de cualquier cosa que le pueda pasar, pues considera que desde que hizo esta denuncia pública su vida corre peligro.

“Ayúdenme, no sé si estaré mañana para contar mi historia. Es mi papá; él empezó a tocarme desde que tenía 7 años dejo de hacerlo hasta que cumplí los 18 y me pude largar de esa casa llena abuso golpes, etc. (…)”, se lee en dicha publicación que circula en Instagram.