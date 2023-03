Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Una madre de familia en Santa Cruz denunció que su hijo de 8 años fue víctima de toques impúdicos por otro estudiante de su unidad educativa. El abuso se habría registrado el miércoles, 8 de marzo, durante el recreo.

“Mi hijo me contó que un niño de otro curso lo agarró del cuello y le hizo toques obscenos (…) Mi hijo está asustado y no quiere volver al colegio porque tiene miedo que ese niño lo viole”, dijo bastante afectada la mamá del menor.

El director del colegio determinó suspender por dos días al alumno agresor, sin embargo, la medida es rechazada por la madre, ya que asegura que esta persona representa un peligro para otros niños.

“El director no quiere hacer nada, solo me dijo que no lo iba a expulsar definitivamente porque no le hizo daño, no fue algo de gravedad (...) Mi hijo está afectado psicológicamente, el no puede dormir y no quiere bañarse”, agregó.

Cargando...