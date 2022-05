Perrito salió de paseo, cavó un hoyo y encontró un tesoro de monedas del siglo XIII

Cargando...

Polonia

¿Quién no ha soñado con un cofre del tesoro? Algo imposible diríamos. Pero lo que contaremos no es un cuento, un can llamado Kajtús descubrió un centenar de monedas de plata al costado de un camino, luego de escarbar la zona mientras paseaba con su amo en Wałbrzych, Polonia.

El sujeto dio aviso a la Oficina para la Protección del Patrimonio de la Baja Silesia, quienes desenterraron las piezas que se encontraban dentro de una vasija rota, y que pertenecen a la mayor colección de monedas de Polonia desde inicios del siglo XX.

Un hombre sujeta una cruz y una flor de lis en el anverso de una de las monedas. Foto: Lower Silesia Heritage Protection Office

Según informa Natgeo, el tesoro fue enterrado en la primera mitad del siglo XIII para esconderlo, ya que se piensa que el propietario podría haber estado huyendo durante la invasión mongola de 1240 o en alguno de los conflictos entre feudales que caracterizaron a dicho país en la época.

Un Tesoro escondido

Cargando...

Las monedas halladas corresponden a bracteatos, que se caracterizaban por ser láminas finas de plata, de peso liviano y fáciles de doblar, ya que en aquella época hubo una crisis que afectó al centro de Europa, que obligó a fabricar las monedas más delgadas a fin de disponer una cantidad suficiente para su circulación.

Las monedas se encontraron dentro de esta olla hecha añicos. Foto: Lower Silesia Heritage Protection Office

Sin embargo, su calidad frágil no permitía que duraran mucho tiempo, por lo que las monedas que solían tener cruces, ángeles, castillos o sirenas como imágenes, eran retiradas constantemente para fundirlas de nuevo.

A pesar de los años, las monedas se preservaron bien, y actualmente se encuentran en la Oficina para la Protección del Patrimonio de la Baja Silesia en Breslavia, Polonia.