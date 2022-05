Presidente de Perú propone quitar la inmunidad judicial a "todos los altos funcionarios"

Cargando...

Perú

El presidente de la República Pedro Castillo Terrones anunció que el gobierno presentará un proyecto de ley para eliminar la inmunidad de todos los altos funcionarios del Estado, como el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y del Ministerio Público, a fin de que todos se sometan por igual a la justicia.

“Quieren transparencia, investigación, sometámonos todos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los altos funcionarios del Estado”, manifestó desde la ciudad de Iquitos, donde lideró la XIV Consejo de Ministros Descentralizado.

Por otro lado, denunció persecución política irracional: "Debo decirles con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la república. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios", dijo el mandatario durante una reunión del Consejo de Ministros del país en Loreto.

"¿Y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes de la república? ¿Y los demás ministros? ¿Fueron santos? ¿No tienen nada ahora? […] ¿Los problemas del Perú están naciendo recién en este Gobierno?", preguntó Castillo. Además, aseguró: "Me ratifico en [...] que no le he robado ningún centavo al país y no lo robaré porque no he venido para eso".