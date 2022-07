"Quería silencio": Adolescente mata a su hermanita al tapar su rostro con una almohada

Cargando...

Florida, EE.UU.

Una jovencita de 16 años fue detenida por la policía de Seminole, Florida porque enfrenta cargos de homicidio involuntario después de asfixiar accidentalmente a una niña pequeña mientras intentaba mantenerla en silencio.

El reporte de la demanda de las autoridades que obtuvo Click Orlando, detalló que la adolescente cuyo nombre no ha sido revelado debido a que es menor de edad, fue arrestada después de que su hermana de tres años fuera encontrada inconsciente en una habitación del MainStay Suites Extended en Altamonte Springs.

Los agentes llegaron al hotel para trasladar de inmediato a la menor de edad, quien no respondía a un hospital, los médicos intentaron salvar su vida, pero después de un tiempo fue declarada muerta, informó el mismo medio de comunicación.

La investigación arrojó que Charlise Bell de 16 años colocó una almohada sobre la cara de la niña porque estaba haciendo mucho ruido y ella quería que se callara.

Luego de hacer eso, la hermana mayor no se dio cuenta que la pequeña no respiraba y salió de la habitación por un tiempo, ya cuando regresó, la niña no respondía.

La madre de las menores se encontraba trabajando frente a la computadora, y sus dos hijas se encontraban en otra habitación, esto en Altamonte Springs de Orlando. Momento después, ella le dijo a su hija que mantuviera en silencio a la niña de tres años porque estaba hablando por teléfono.

La policía determinó que había causa probable para arrestar a la joven de 16 años por cargos de homicidio involuntario.

La asfixia sigue siendo una causa importante de muerte accidental entre niños pequeños en los EE.UU. Según un estudio publicado por JAMA Pediatrics encontró que en 2015, la asfixia representó el 87% de las muertes por lesiones no intencionales en niños menores de 1 año