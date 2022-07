Una mujer fue atacada por su propio perro hasta la muerte

Londres, Reino Unido

Se han publicado fotografías de una madre muy querida de Yorkshire, Inglaterra, que fue mutilada hasta la muerte por su propio perro en su casa.

Se cree que Joanne había sido tumbada al suelo por el perro, llamado Rocco, después de haber llegado a casa después de una noche de fiesta.

Su compañero, llamado Jamie Stead, de 42 años, trató de alejar al perro y sufrió heridas graves en la cara, las manos y el pecho, informa el portal Mirror.

Según los informes, se ha sometido a un injerto de piel por las lesiones que podrían cambiarle la vida.

Joanne fue descrita por amigos y familiares como un "ángel hermoso" en los tributos dejados cerca de su casa en West Melton, cerca de Rotherham, South Yorkshire.

Ahora se han publicado imágenes de la dueña del animal después del ataque fatal cuando la policía en Rotherham se llevó a los perros.

La madre de Joanne, Dotty Robinson, dijo: "Estoy totalmente incrédula y conmocionada. Solo espero que haya sido rápido y que no haya sufrido demasiado".

¿Qué pasó con la mascota?

Dotty instó a los dueños de perros a estar más atentos a sus mascotas durante la ola de calor abrasadora del Reino Unido. Ella suplicó: “Trata de mantener a tus perros frescos. Mantenlos adentro y dales mucha agua. El calor también les afecta".

Hablando de su hija, Dotty dijo: "Quiero que todos sepan cuán amada era. Nació y se crio en este pueblo. Todos la conocían y la amaban".

Dotty reveló cómo Rocco, que tenía casi dos años, y su compañera de dos años, la perra Bully XL Lola, fueron llevados por la policía.

Hablando sobre la terrible experiencia de la familia, la abuela de nueve hijos contó cómo su hija y su pareja habían tenido a los perros desde que eran cachorros.

“Eran buenos perros, no son una raza prohibida y no eran peligrosos. No estaban emparentados pero se llevaban bien juntos. No sé por qué de repente se volvieron locos. Rocco es un perro grande, es más grande que un león", indicó.