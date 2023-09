"¡Quiero ir a la cárcel!": El pedido de un enfermo de cáncer, para no morir solo

España

Un hombre de 60 años ha solicitado ingresar de forma voluntaria al centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga. ¿Por qué? La razón es simple, Don Justo Márquez fue diagnosticado con cáncer.

Luego de conocer el terrible pronóstico, meditó mucho su decisión, aseguró que el temor más grande que tiene es “estar solo” y aunque algunos no lo aprueban, dijo que por lo menos tendrá compañeros de celda que le podrían “atender y socorrer”.

En una entrevista brindada a EFE, dio a conocer que tiene problemas cardíacos, depresión y mucha ansiedad, que en más de una ocasión le ha llevado a necesitar servicios de salud mental.

“No encuentro ayuda por ninguna parte y entrar en la cárcel es la idea que he tenido, pero no quiero cometer ningún delito”, declaró a EFE. En su rostro se refleja la desesperación y la incertidumbre, porque ha dado a conocer que está solo las 24 horas del día.