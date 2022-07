18/07/2022 - 11:46

Internacional

Rusia multa a Google con $US 360 millones por contenidos sobre Ucrania

Para Zykov, las autoridades rusas pueden imponer a Google «cuantas multas quieran, no recibirán ningún dinero» porque la empresa estadounidense ha cesado sus actividades en Rusia y ya no obtiene ganancias allí. Por el momento, Google no ha reaccionado ante esta multa histórica.