Su madre adoptiva le dejó recortes para que conozca cómo fue abandonada

Gabriela Quiñones de 23 años, vive en Puerto Madryn y es hija de esa madre que en septiembre de 1998 la abandonó en una comisaría de Arroyo Verde, provincia de Chubut.

Todo lo que dejó fue una nota que decía: “Por favor cuídenla y búsquenle una familia que le dé amor y un hogar. Yo no puedo dárselo ni puedo tenerla conmigo y no quiero que ella sufra. Gracias. Mamá”, mensaje que fue reproducido por el diario “El Chubut”.

Gabriela decidió compartir en su cuenta de Twitter un hecho que recordará toda su vida, contó que pocos días antes de morir, su mamá adoptiva le dejó algunos artículos sobre su nacimiento y el posteo se volvió viral porque la historia incluía que de niña fue abandonada por su madre.

Gabriela y su familia

“Siempre tuve la duda de qué fue lo que la llevó a tener que dejarme. La respuesta de la nota que dejó en la que pedía que me buscaran una familia, que me cuidaran, nunca supe que existía”, confiesa en diálogo con A24.com.

El posteó se viralizó rápidamente y hasta ahora, alcanzó más de 15 mil ReTweets y casi 95 mil “Me gusta”. Los usuarios le comenzaron hacer preguntas a la ciudadana de Puerto Madryn, la consulta que más se repetía era si ella quería saber lo qué pasó con su mamá biológica. Así que Quiñones explicó su situación.

“Siempre supe que era adoptada, desde muy chiquita, y no afectó en nada a mi infancia y mi crianza. Mi familia es mi familia y no quiero ni pretendo modificar eso. Mi mamá es mi mamá, aunque ya no esté físicamente, mi papá es mi papá, mi hermana es mi hermana y punto”. Y aclaró que no pretende buscar a sus papás biológicos. “Si aparece, mucho gusto, y si no, seguiré feliz con mi vida como lo hice siempre porque tuve y tengo una familia hermosa”, sostuvo.

La Historia

Entre los diarios que mostró la mujer de 23 años en su publicación, hay uno con una nota titulada: “Una mujer dio a luz en la comisaría de Arroyo Verde”. La pequeña que nació allí fue Gabriela.

Arroyo Verde es un paraje de Chubut que está sobre el límite con Río Negro. Según la prensa de la época, su nacimiento fue el 13 de septiembre de 1998, la mujer que dio a luz había sido identificada como Alejandra Karina González, era oriunda de Bahía Blanca y estaba viajando por la zona.

El hecho que tuvo lugar en la Comisaría de Arroyo Verde, ubicada sobre la Ruta Nacional 3, justo en el límite de Chubut y Río Negro. Karina había arribado desde Bahía Blanca a ese inhóspito paraje en busca de su madre, una maestra rural de la zona, se descompuso en el camino y al advertir la presencia del destacamento policial frenó en busca de ayuda.

Estaba con contracciones y cuando pidió permiso para pasar al baño rompió bolsa. Inmediatamente, los efectivos que estaban de guardia la asistieron en el parto, le cortaron el cordón umbilical y llamaron a una ambulancia, que la trasladó junto a la recién nacida al Hospital Isola.

La bebé pesó 2.800 kilos y nació sin complicaciones. Los policías la lavaron un poco y la envolvieron con unas toallas porque en el baño hacía mucho frío. Se la veía saludable y enseguida se prendió al pecho de su mamá.

Mientras la gente de Madryn festejaba su llegada al mundo, dos días después se vieron sorprendidos por otra noticia. “La niña que nació en Arroyo Verde fue dejada por su madre en el hospital”, tituló el diario El Chubut publicando la foto de la recién nacida.