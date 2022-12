Tras la pandemia, más de 800 pueblos indígenas de América Latina viven en mayor precariedad

América Latina

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe denominado "Panorama laboral de los pueblos indígenas de América Latina", concluye que más de 800 pueblos indígenas viven en precariedad tras la pandemia del COVID-19.

Ante esta dramática situación, el organismo replantea el desafío de lograr una mejor cobertura de los sistemas de protección social, informó la agencia ABI.

Específicamente, casi 55 millones de mujeres y hombres indígenas (8,5% de la población), que viven en América Latina y el Caribe, han carecido históricamente de acceso a servicios básicos, pero la situación de vulnerabilidad “se acentuó con la crisis provocada por la pandemia”.

Migración a centros urbanos

La OIT señala que el 52% de los indígenas de la región ha migrado a los centros urbanos en búsqueda de mejores oportunidades y mayores ingresos; también debido a que se les ha despojado de sus tierras; o a que el cambio climático, el deterioro ecológico, conflictos y violencia les han obligado a hacerlo.

En el apartado sobre empleo, la entidad reportó que el 85% de los indígenas de la región se desempeña en la economía informal, una cifra muy superior al 50% de la proporción del total de la población que trabaja.

“Los trabajadores indígenas tienden a ser más autónomos o trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población. De acuerdo con los datos disponibles, el 16% de los indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del 4%”, revela el documento.