¿Sabías desde cuando Bolivia reconoce las 36 naciones y pueblos indígenas?

El proceso de Independencia de Bolivia, se inició el año 1809, con los levantamientos revolucionarios de Chuquisaca y La Paz, desde ese momento y hasta 1825 se desató grandes cantidades de enfrentamientos, en ese entonces en Alto Perú.

Bolivia declaró su independencia el 6 de agosto de 1825, a través de la Asamblea General de Diputados de las Provincias del Alto Perú con el nombre de República de Bolívar, que posteriormente el 3 de octubre del mismo año, fue cambiado por República de Bolivia.

El ‘Proyecto de la Primera Constitución y Alocución’ fue remitido por Bolívar desde Lima, Perú y sancionada con la añadidura de que su religión oficial es la católica, la misma fue promulgada el 19 de noviembre de 1826, por el presidente de la República Antonio José de Sucre y Alcalá.

La República de Bolivia adopta para su Gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, ejerciendo su derecho a la democracia de forma directa.

A lo largo de los años Bolivia habría reconocido a 19 Constituciones, siendo esta última aprobada bajo un referéndum del 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo año por el entonces presidente Juan Evo Morales Ayma.

“En este día histórico proclamo promulgar a la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado Plurinacional Unitario (…). De la rebelión de nuestros antepasados a la revolución democrática y cultural, de la revolución democrática y cultural a la refundación de Bolivia, de la refundación de Bolivia a la reconciliación de los originarios milenarios, con los originarios contemporáneos respetando la igualdad de todos los bolivianos”, fueron las palabras vertidas por el ahora expresidente Evo Morales, al momento de la promulgación.

Tal como señala el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, a partir de ese momento ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país’.

¿Pero que establece la nueva Constitución Política del Estado?, la misma determina en su artículo 3 que, Bolivia ‘está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano’.

En la cual se garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones, reconociendo como sus idiomas oficiales del Estado al castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

“Aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco”, artículo 5 CPE, siendo que algunos de ellos en la actualidad se encuentran en peligro de extinción.

El artículo 8 de la Constitución Política del Estado, afirma que este asume y promueve como principios éticos morales de la sociedad plural: ‘el ama quilla (no seas flojo), ama llulla (no seas mentiroso) y el ama suwa (no seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)’.

¿Pero que significa que Bolivia se convierta en un Estado Plurinacional?, significa que se reconoce que, en su territorio coexisten varias naciones cuyos orígenes son anteriores a la colonización española.

A través de este reconocimiento de las 36 naciones o pueblos indígenas, se establece que sus derechos también sean respetados, además de su participación en políticas públicas. Terminando de esta manera toda acción de desigualdad y racismo que hasta ese momento habrían existido.

“Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”, se lee en el párrafo 2 del artículo 9 de la CPE.

De ese modo se logra que la Plurinacionalidad se concretice mediante la organización jurídica y política de todos los actores no solo como individuos, sino también como colectividades, pueblos y nacionalidades indígenas que pertenecen a un Estado.

También reconoce el respeto a su vestimenta, costumbres, tradiciones ritos y bailes y la cultura viva de estas 36 naciones o pueblos indígenas y la diversidad de los pueblos.

Conmemorando el 22 de enero de cada año, como el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, fecha que Bolivia dejó de ser República, poniendo en vigencia un nuevo modelo de Estado.