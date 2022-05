¿Un asteroide gigante chocará con la Tierra este viernes 6 de mayo?

Mundo

Un anuncio que puso a millones con los nervios de punta. La noticia trascendió a fines de enero pasado y se hizo viral en las redes por un supuesto anuncio de la NASA en donde alertaban de un asteroide que podría chocar contra la Tierra el 6 de mayo de 2022. Muchas personas pensaron que causaría la "destrucción del mundo", pero la verdad es que esa información es falsa.

El presunto anuncio de la agencia Espacial vaticinaba de una catastrófica exterminación de la vida humana. Esta información mencionaba que la causa del fin del Mundo sería el “impacto” del asteroide 2009 JF1.

“Es un asteroide bastante estándar. Cuando hay un objeto sobre el que consideramos que merece la pena informar a los ciudadanos lo incluimos en un documento denominado ‘Close Approach Fact Sheet (CAFS)'”, algo así como “hoja técnica de aproximaciones cercanas”, confirmó Detlef Koschny, científico de la Oficina de Defensa Planetaria.

Este objeto espacial, de diez metros de diámetro, no podría causar un daño que signifique el fin de la humanidad. Además hay que tomar en cuenta que su velocidad es de alrededor de 25 kilómetros por segundo.

Vale recordar que los asteroides viajan a múltiples órbitas. Cuando una se acerca a nuestro planeta, es decir a 0,05 unidades astronómicas o menos (un equivalente a 7,4 millones de kilómetros), es recién en ese punto cuando se lo califica de “potencialmente peligroso” por la NASA, algo que sucedió en su momenot con el 2009 JF1. No obstante, lo habitual es que los mismos no impacten con la Tierra, dado que la gran mayoría se desintegran al ingresar a la atmósfera.

Por último, esta noticia falsa se originó después del estreno mundial de la serie de Netflix "No mires arriba", en dicho programa de ciencia ficción se hace mención de un asteroide que impactará la Tierra de forma irremediable. Por lo tanto, no hay que preocuparse porque la Tierra no será destruida este 6 de mayo de 2022.