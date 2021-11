La NASA estrellará una nave contra un asteroide para probar su defensa planetaria

Cargando...

La misión de prueba de redirección de doble asteroide (DART) de la NASA, la primera misión de prueba de defensa planetaria del mundo, está programada para lanzarse el miércoles por la mañana temprano.

La agencia dijo que la misión ayudará a determinar si estrellar intencionalmente una nave espacial contra un asteroide es una forma efectiva de cambiar el curso del asteroide.

DART , que tiene como objetivo un asteroide que no es una amenaza para la Tierra, está programado para lanzarse no antes de la 1:20 am EST en un cohete SpaceX Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California .

La nave espacial, que viaja a una velocidad de aproximadamente 6,6 kilómetros por segundo, se dirige al pequeño asteroide Dimorphos, que orbita alrededor de un asteroide compañero más grande llamado Didymos.

Cargando...

El accidente intencional cambiará ligeramente la órbita del asteroide dentro del sistema de asteroides binarios Didymos a fines de septiembre de 2022, cuando el sistema Didymos se encuentre a 11 millones de kilómetros de la Tierra.

"El sistema Didymos es el candidato ideal para DART porque no representa una amenaza de impacto real a la Tierra, y los científicos pueden medir el cambio en la órbita de Dimorphos con telescopios terrestres", dijo la NASA en un aviso a los medios.

Aunque ningún asteroide conocido de más de 140 metros de tamaño tiene una probabilidad significativa de golpear la Tierra durante los próximos 100 años, solo alrededor del 40% de esos asteroides se han encontrado en octubre de 2021.

"DART será la primera demostración de la técnica del 'impactador cinético' en la que una nave espacial choca deliberadamente con un asteroide conocido a alta velocidad para cambiar el movimiento del asteroide en el espacio", dijo Lindley Johnson, oficial de defensa planetaria de la NASA, en un comunicado.

Cargando...

Se cree que esta técnica es el enfoque tecnológicamente más maduro para mitigar un asteroide potencialmente peligroso, y ayudará a los expertos en defensa planetaria a refinar los modelos informáticos del impactador cinético de asteroides, lo que nos dará una idea de cómo podríamos desviar objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos en el futuro. "