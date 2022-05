Un gatito orejudo y con dientes es confundido con un murciélago y no lo quieren llevar a la familia

Cargando...

India

Los trabajadores del refugio de animales se niegan a llamar a este bebé «Vampiro», aunque el apodo sugiere por sí mismo.

Entonces nadie lo sacará jamás del refugio, excepto tal vez algunos marginales. El nombre más popular «Batman» tampoco encaja, es dolorosamente brillante

Así que crece sin nombre y nadie sabe qué hacer con este milagro. de la naturaleza.

Gatito de raza orientales, cuyas orejas son un signo distintivo. ¡Pero en este individuo son simplemente sobresalientes! Las orejas eran enormes desde los primeros días de vida y, a veces, parecía que toda la fuerza y todo el crecimiento iban primero a las orejas, y solo luego al cuerpo, que todavía no podía alcanzarlas. Como resultado, no se volvió guapo, por no decir lo contrario. Pero hay un problema más: los dientes.