Una alumna rompió en llanto y en plena clase confesó que fue violada

Río Negro, Argentina

Una alumna de un colegio de la provincia de Río Negro explotó en llanto al relatar en medio de una clase que sufrió abuso sexual por parte de un hombre que convivió con ella en su hogar. Los hechos ocurrieron hace dos años, en aquel momento la víctima no se animó a denunciar por las reiteradas amenazas que recibió por parte del agresor. Hace algunos días ganó valor y se animó a contar que había sido violada. Las autoridades educativas inmediatamente comunicaron el caso y prestaron toda su ayuda a la menor de edad.

En el marco de un taller de lenguaje artístico de la nueva Escuela Secundaria Rionegrina, María se encontraba realizando una exposición frente a sus compañeros de clase. Allí, el curso se encontraba tratando la temática de los abusos sexuales, la cual hizo bastante efecto en la niña y terminó con ella llorando desconsoladamente debido a que, de acuerdo lo que se animó a contar, había sido víctima de violación cuando un hombre amigo de su mamá, con el que había tenido que convivir por un lapso de tiempo, se aprovechó de ella y la amenazó con que no diga nada.

María explicó que el abuso se dio en su hogar, en aquel momento tenía 14 años. En aquel tiempo mi mamá ayudó a una persona que se había quedado sin hogar porque su familia lo había echado de su casa. Entonces mi mamá lo ayudó y él se quedó a vivir en nuestra casa, junto a mi hermana y mi cuñado.

“Una mañana se metió en mi cama y comenzó a manosearme hasta que me desperté asustada por lo que estaba pasando. En ese momento, me amenazó para que no hablara. Yo tuve miedo y no le dije a nadie porque esta persona me amenazaba con que iba a lastimar a mi mamá. Como consecuencia de eso, nunca hablé, me callé”.