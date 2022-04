[VIDEO] Discutieron y atacó a machetazos al vecino por las hojas que le caen en la vereda

Cargando...

San Lorenzo, Argentina

Las discusiones entre vecinos han ocurrido desde siempre, y las peleas son por cosas como los ruidos, dónde estacionan los autos, o donde caen las hojas y quien las limpia. Y esto último fue justamente lo que sucedió en Santa Fe y que desencadenó en una brutal pelea entre los dueños de casas contiguas.

Como si se tratara de Relatos Salvajes, donde una situación cotidiana desencadenaba en una reacción violenta, en la ciudad santafecina de San Lorenzo un par de vecinos comenzaron a discutir verbalmente, pero de un momento para el otro, la situación se agravó cuando uno de los hombres decidió ir más fuerte.

El hecho ocurrió el miércoles al mediodía, cuando un vecino atacó a otro a machetazos, tras una discusión por la caída de hojas en la vereda. A su vez, el atacante amenazó con matarlo y le ocasionó heridas cortantes en varios dedos.

“Si no me protegía con la mano me cortaba el cuello”, explicó la víctima luego de hacer la denuncia correspondiente en la Fiscalía de San Lorenzo. Todo comenzó a las 13:15 del 28 de abril cuando una discusión por la caída de hojas en la vereda subió de tono y superó los límites. En consecuencia, uno de los vecinos sacó un machete del auto y corrió al otro por una cuadra y media.

Los vecinos que fueron testigos del insólito suceso, en el que un sujeto atacó a machetazos a otro, fueron quienes registraron el momento con las cámaras de sus celulares. De hecho, la serie de videos ya se encuentran en poder del fiscal Carlos Ortigoza, quien está a cargo de la investigación. Luego del episodio, el Personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XVII detuvieron al agresor.

Por su parte, los familiares de la víctima que fue atacada a machetazos pidieron que el atacante, identificado como José Romelio M., sea imputado y continúe detenido.