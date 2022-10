[VIDEO] "Perdóneme, no puedo matar", dijo el rapero ruso que se suicidó para no ir a la guerra

Rusia

Un rapero ruso se suicidó para evitar ir a la guerra ordenada por el presidente de ese país, Vladimir Putin, contra Ucrania. Ivan Vitalievich Petunin, conocido con el nombre artístico de Walkie, se suicidó en la ciudad de Krasnodar, en el sur de Rusia, no sin antes grabar un video y publicarlo en Telegram, donde dice "Perdóneme, no puedo matar".

El viernes, el cuerpo de Petunin fue encontrado cerca de un edificio de gran altura, el rapero, que anteriormente sirvió en el ejército ruso, les dijo a sus seguidores: "Si están viendo este video, entonces ya no estoy vivo.

“No puedo tomar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal. Elijo quedarme en la historia para siempre, como un hombre que no apoyó lo que estaba pasando”.