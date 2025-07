“Yo quiero una así”: Furor en redes por la abuelita que llevó a su nieto a conocer un tsunami

En medio de la alerta mundial por posibles tsunamis en el océano Pacífico, una mujer fue vista en la costa junto a un niño y llamó la atención de todos. Al ser consultada sobre su presencia allí, ella respondió que llevó a su nieto a conocer el impacto de un tsunami, ya que “nunca habían visto uno”.

El increíble y desatinado hecho ocurrió en la localidad de Chorrillos, en Lima, Perú, mientras un medio de comunicación se encontraba en cercanías del lugar, divisó a la mujer y el niño y se acercaron a consultarle del por qué se encontraban en la zona.

“He visto la televisión a la mañana y me alerté, quería ver porque yo nunca había visto un tsunami, y lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca”, dijo la mujer que estaba con el niño.

Alarmada, la periodista siguió cuestionando.

“¿No siente peligro ustedes de lo que pueda suceder? Porque no sabemos qué es lo que la naturaleza pueda ocasionar...”, le preguntó la reportera, “bueno, han dicho que es algo preventivo, que no es de alto riesgo... es lo que escuché. Porque no se sabe a cuántos metros van a llegar las olas”, respondió la abuelita.

El video de lo ocurrido se hizo viral rápidamente e inició un debate acerca del accionar de la mujer, muchos señalaron que expuso a su nieto a un terrible peligro, ya que las autoridades habían pedido a la población alejarse de las playas, muelles y zonas bajas.

La alerta de tsunami fue cancelada horas después por el gobierno ya que se desactivaron las alertas mundiales para la región.

En tanto, las redes sociales no tardaron en reaccionar ante el accionar de la abuelita, y empezaron las bromas.

