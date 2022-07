Alcalde Arias propone discutir el año del censo y realizarlo en mayo de 2023

Cargando...

La Paz, Bolivia

El alcalde Iván Arias sugirió discutir el año de la realización del censo, propuso que la consulta nacional se efectúe en mayo de 2023 y aseguró que no era necesario aplazar hasta 2024, como fue la decisión asumida –aún no respaldado por un decreto– el martes por el Gobierno y el Consejo Nacional de Autonomías.

“¿Pero, era necesario postergarlo hasta el 2024? Si se quiere un censo con consenso, por qué no unir todas las capacidades instaladas (de universidades, municipios, gobernaciones y sociedad civil) para realizarlo, por ejemplo, en mayo del 2023? El censo tiene que unir, no dividir”, se lee en la cuenta de Twitter del burgomaestre.

Arias también sugirió acelerar los procesos de la etapa precensal pero con voluntad política de trabajo. “Podríamos acelerar procesos, pero si es que hay una voluntad de trabajar coordinadamente, utilizando fuerzas de aquí, utilizando y sentándonos en una mesa a todos como hoy (martes) los ha sentado (el presidente Arce) a los alcaldes en el marco del Consejo (Nacional de Autonomías)”, sostuvo la noche del martes el burgomaestre en la red Uno.

El alcalde de La Paz insistió que no era necesario postergar la realización del censo hasta el año 2024.

“Como se estaba llevando la organización del Censo 2022 era ir al fracaso y despilfarro. No cumplía las tres ‘C’: confiabilidad, consenso y cartografía actualizada. Pero, ¿era necesario postergarlo hasta el 2024?”, se lee en otro tuit del burgomaestre.

El alcalde Arias dijo que es importante tomar en cuenta que el censo tiene que realizarse en una época en la que no hay lluvias –no en noviembre como estaba previsto– en gran parte del país y que la consulta se efectúe solo en un día. “Lo cierto es que no se puede hacer en noviembre porque es época de lluvias y no se puede hacer en dos partes, digamos el miércoles y luego el sábado y domingo en el área rural”, añadió.