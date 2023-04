Boliviana detenida en Argentina por hacerse pasar como ginecóloga

Argentina

Ejercía como médica ginecóloga en Buenos Aires, pero era falsa, fue descubierta cuando recetó un medicamento contraindicado a una embarazada, que casi le provoca un aborto. La mujer es de nacionalidad boliviana, de 61 años de edad y fue detenida por efectivos de la Policía Federal de Argentina, acusada de por ejercer ilegalmente la profesión.

La falsa médica operaba en la zona de Guernica y San Justo de la provincia de Buenos Aires donde se encontraba el centro de salud “Más Vida” y donde fue detenida.

El engaño quedó al descubierto, cuando una mujer embarazada que se trató con la falsa médica, denunciara que la mujer usaba un sello sin nombre y recetaba medicamentos contraindicados. Además, dijo que por fortuna una farmacéutica le advirtió el peligro que corría con la supuesta profesional.

“Fui por un principio de gripe y me atendió de una manera bastante liviana. Me recetó un medicamento con un sello que no era el de ella. En la farmacia me dijeron que no me podían dar eso porque no lo pueden tomar las embarazadas. Yo le dije que me lo había recetado la doctora, pero no me dejaron comprarlo”, contó la paciente en diálogo con TN.