Camacho: "Si quieren detenerme, deténganme, pero no lastimen a mi pueblo"

El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se refirió a los enfrentamientos registrados desde la mañana de este viernes, 11 de noviembre, y acusó la fuerza del orden y al Movimiento Al Socialismo (MAS) de generar violencia en el departamento.

“Hoy el pueblo ha sido arremetido por la Policía y por el Movimiento Al Socialismo, hoy la Policía ha actuado peor que nunca y junto a la dirigencia del MAS crearon zozobra, disparando gases a quemarropa de la gente, a un movimiento pacífico que está exigiendo un censo en 2023, que está en las calles exigiendo un Censo porque quieren ser contados, manifestó.

“Lamentablemente todo lo que están haciendo por judicializar esta protesta pacífica, esta protesta de fe, esta protesta que está llena de principios y de valores de nuestra gente, esta protesta el Gobierno la quiere judicializar creando todos esos casos de violencia”, acotó.

La primera autoridad departamental también señaló “señor ministro usted que encabeza esto, usted que está buscando incriminarme con casos de violencia no sea cobarde, si quiere detenerme, deténgame, pero no lo haga lastimando a mi pueblo, no lo haga lastimando a los cruceños, no queremos confrontación, no queremos violencia, porque yo no quiero ver a mi pueblo sufrir”.

“Al pueblo cruceño decirle que no está solo, vamos a estar al lado de nuestro pueblo y no vamos a permitir que esta tropa de delincuentes del MAS estén buscando generar violencia”, concluyó Camacho.

