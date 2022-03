Especialista: "No se puede pedir resarcimiento de un cargo que aún no se adjudicó"

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

No se puede pedir resarcimiento de un cargo que aún no se adjudicó, dijo el ex presidente del Colegio Nacional de Abogados (CONALAB) con respecto a la sentencia del TCP emitida ayer.

"Si él no fue elegido como senador, ese lucro cesante no puede ser legalmente demostrado. Legalmente, es imposible que pueda cobrar una indemnización", indicó Arturo Yáñez, ex presidente del CONALAB.

Así, para que una persona cobre una indemnización como la mencionada tiene que demostrar legalmente que fue elegida como autoridad, pero además debe presentar facturas del gasto que realizó en su candidatura.

"Para que demuestre el daño, tendría que acreditar con facturas cuánto ha gastado en el intento de su candidatura y en función a eso, el Tribunal disponer que se pague, que no sé si podrá", agregó.

Yáñez explicó que la figura hubiera sido diferente si un senador electo, por cinco años, en la primera gestión hubiera sido sacado del cargo. "Ahí puedo decir: yo tenía cuatro años todavía de ejercicio del cargo y por eso me corresponde", detalló.

Por otro lado, la Decana de la Facultad de Derecho de la U.S.F. X.CH. considera que el fallo del TCP debe ser analizado en la ALP cumpliendo la Constitución.

"Hemos escuchado que se habla de prevaricato. En este caso, y en otros, es la Asamblea Legislativa Plurinacional la llamada por la Constitución a este tipo de procesos, en caso de haberse cometido algún delito y llamar a comparecer a los magistrados del TCP", afirmó Fátima Tardío, Decana Derecho S.F.X. CH.

La autoridad expresó su preocupación porque el TCP se excedió en sus funciones y podría verse una falta de independencia en la administración de justicia en Bolivia. "Vamos a esperar si la ALP va a cumplir el mandato que establece la Constitución en el caso concreto", añadió.