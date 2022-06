Ministro de Justicia anuncia investigación a quienes no atendieron el caso del niño de Yapacaní

Cargando...

La Paz, Bolivia

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne indicó hoy que quieres hayan omitido responsabilidades de protección en el caso del niño de Yapacaní -que fue ultrajado y falleció por contagio de una enfermedad incurable-, deberán responder ante el país.

“En este caso tenemos la misma preocupación que tiene el país y hay un mandato claro del presidente (Luis Arce). Lo que llama la atención es que el 21 de abril de este año, ese caso había sido rechazado, hay un Fiscal que va a tener que darle cuentas a la justicia, que había decidido que en el caso los autores no habían sido individualizados y el caso estaba siendo cerrado”, indicó la autoridad.

El niño V.F.P. de 11 años de edad, fue víctima de violación y graves amenazas por parte de cuatro de sus vecinos en un barrio del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz. A raíz de los vejámenes que se extendieron por aproximadamente dos años, el menor fue contagiado con VIH-Sida, por ese motivo el año 2021 fue ingresado a terapia intensiva y entonces se sentó la denuncia.

Por falta de asistencia psicológica el menor no manifestó la identidad de sus agresores; fue recién en abril de este año que el niño poco antes de decaer nuevamente, develó ante su hermano mayor que sus vecinos lo habían vejado en reiteradas oportunidades; entonces el caso fue reencausado y dos de los acusados fueron enviados a la cárcel.

La semana pasada el niño ingresó en estado de coma y finalmente el sábado falleció tras haber sufrido varios días por su delicado estado de salud.

Anuncian investigar a más responsables por omisión caso niño Yapacaní. (Foto Red Uno).

“En mayo deciden reabrir el caso y tenemos el resultado a partir del trabajo, que felicito al Viceministro César Siles y al SIJPLU (Servicios Integrales de Justicia Plurinacional), que impulsaron la detención preventiva, por todos estos hechos”, señaló.

El SIJPLU, dependiente del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, asumió la defensa legal y gratuita de la familia de la víctima, además de la asistencia integral.

Sin embargo, de acuerdo al relato de la familia y medios de comunicación, el sistema de protección a la niñez dependiente del municipio de Yapacaní, incurrió en varias omisiones que dejaron en mayor vulnerabilidad al niño.

"No es admisible lo que ha ocurrido, que un niño tenga que sufrir al menos desde octubre del año pasado hasta que fallece, sin que hayan levantado la alerta los médicos, las Defensorías de la Niñez y las instituciones que tienen que cuidar a nuestros niños, es algo muy grave. La atención que debe tener este sector prioritario, no ha sido activada oportunamente", observó.

El titular de Justicia, agregó que “hay responsabilidad de quienes no lo han atendido, de la familia que no lo ha cuidado y principalmente de todo el sistema de protección del municipio de Yapacaní que va a tener que darle cuentas al país del motivo por el que no está dando la atención a través de su Defensoría y el incumplimiento de normas que son muy claras de protección a los niños”.