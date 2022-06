Juez ratificó su fallo y ordenó que Misael Nallar continúe en Chonchocoro

Bolivia

Rodrigo Vedia, juez cautelar del municipio de La Guardia, en Santa Cruz, ratificó su fallo y ordenó que Misael Nallar Viveros, principal acusado por el asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip en la Comunidad El Cuchi, Porongo, continúe detenido en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, donde tendrá que cumplir los 180 días de detención preventiva.

La respuesta del juzgador surge en cumplimiento a los procedimientos legales después que el Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz, anulara el fallo del juez cautelar de La Guardia y ordenara que se dicte una nueva resolución fundamentada.

Asimismo, en la resolución se señalaba el traslado de Misael Nallar, argumentando los problemas en el corazón que padece el acusado y las amenazas de muerte que recibió, eran algunos de los motivos para que se disponga el regreso de Nallar a Santa Cruz.

Por lo que, el juez de La Guardia fundamentó que no peligra la vida del principal acusado por el triple asesinato en Porongo, además, no corre ningún peligro en Chonchocoro y que tampoco está grave de salud como argumentó su defensa. El juez se basa en que Nallar, a su ingreso a ese penal, fue valorado por un equipo médico que no evidenció ningún problema de salud.