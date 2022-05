Cargando...

Bolivia

El transporte pesado denuncia escasez de diésel en todo el país, situación que afectará directamente a este sector al igual que al productivo, en las próximas horas sostendrán una asamblea departamental para analizar medidas.

Oscar Michel, diputado de Creemos y dirigente del transporte, señaló que “nos hemos enterado que no se ha sacado todavía el contrato de emergencia que normalmente en esta fecha Yacimientos saca y eso significa que no nos está llegando el Diesel ni de Paraguay ni de Argentina, los motivos no lo sabemos, lo vamos a investigar”.

“Señores no sé cuál será la intención, cuidado que el día de mañana no salgan que no va a haber subvención no lo vamos a permitir, los transportistas tienen el día de hoy una convocatoria en la Federación Departamental de Transporte Pesado Santa Cruz, donde se va a tomar medidas para exigirle al Gobierno que inmediatamente solucione el problema”, añadió el dirigente.

En estas líneas, manifestó que “nos hemos enterado de que hay una orden de la distrital de aquí del departamento de Santa Cruz donde se ha prohibido la venta de este combustible a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

En el trascurso de la jornada vamos a estar visitando Anapo para preguntar y también exigirle que se pronuncien, por más que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) está amenazando a los transportistas, a los surtidores que no pueden salir a denunciar, “señores no vivimos en una dictadura hoy en día seguimos viviendo en democracia”, concluyó Michel.