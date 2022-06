Unicef pretende recaudar Bs 1.4 millones durante la campaña “Tiempo de Actuar”

Cargando...

La tercera versión del teletón “Tiempo de Actuar”, organizado por UNICEF, tiene el objetivo de recaudar 1.4 millones de Bolivianos para continuar su trabajo por los derechos de la infancia, niñez y adolescencia en el país.

“Este año ponemos especial énfasis en la protección integral de la niñez. Hacemos un llamado a todos los bolivianos y bolivianas a unirnos por el derecho a una infancia feliz, libre de violencia", indicó Rafael Ramirez, Representante de UNICEF en Bolivia. UNICEF inicia la tercera versión de su teletón “Tiempo de Actuar”.

¡Si un niño o niña no juega, para nosotros no es un juego! Queremos que la niñez recupere el derecho al esparcimiento creativo y libre entre pares, para que ejerzan una niñez plena, enfatizó Ramírez, para así no perder la esencia de la niñez.

“Hasta hace poco veíamos niñas y niños jugar sin temor, lo hacían en bicicletas, a la rayuela, saltando ligas, con pelotas pidiéndole al vecino renegón que se las devuelva, veíamos cicatrices en las rodillas, arcos de fútbol imaginarios; tierra, barro; mundos completos creados por mentes conectadas que se dejaban ser. Hoy esa forma de vivir la infancia está en riesgo”, exhortó Ramírez.

La Red UNO, el aliado principal de la campaña, sumo esfuerzos nuevamente con UNICEF y brindará espacios en todos sus programas televisivos y canales digitales. El medio va a realizar coberturas especiales y promover las donaciones hacia el evento central del teletón que se transmitirá por su señal el 26 de junio de 2022.

“Tiempo de Actuar” recibió el compromiso por segundo año consecutivo de IMCRUZ, quien entregó a favor del teletón un vehículo Suzuki Celerio modelo 2023, a ser sorteado como un reconocimiento a los cientos de héroes y heroínas de la infancia, todos ellos donantes individuales que mes a mes contribuyen con UNICEF. Este año, además IMCRUZ consolida con UNICEF un plan de trabajo de tres años que beneficiará de manera directa a miles de niñas, niños y adolescentes en Bolivia.

El teletón “Tiempo de Actuar” de UNICEF es el evento de recaudación más importante por la niñez del país, donde se moviliza, no solo el ciudadano a través de la donación voluntaria, sino que permite activar la solidaridad empresarial. “Con ese propósito este año se unen a UNICEF: IMCRUZ (por segundo año consecutivo), Laboratorios Bagó y Sofía como patrocinadores principales, así como Banco BISA, BOA, CRE, Kimberly-Clark, Conecta, y Camino Real como aliados empresariales, para juntos sensibilizar y actuar por una infancia feliz”, anunció Rafael Ramirez.

El domingo 26 de junio, a partir de las 18:00, la Red UNO de Bolivia transmitirá el evento central del teletón, al que se sumarán reconocidos artistas musicales nacionales e internacionales como Axel, cantante y compositor argentino, y Rodrigo Tapari. Durante el evento también se contará con la presencia de celebridades, espacios de entretenimiento y amplia información sobre el trabajo y resultados de UNICEF por los niños, niñas, y adolescentes del país.

Bolivia ha hecho grandes avances para asegurar el respeto por los derechos de su infancia, niñez y adolescencia, pero aún falta camino por avanzar.

“Los datos del país nos hablan de la urgencia de dirigir nuestra atención a la niñez e invertir muchos más recursos en ellos”, señaló Ramírez.

En 2021, la Fiscalía General del Estado reportó 46 infanticidios en el país y 34.893 casos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, es decir 95 casos de violencia al día. La pobreza infantil aumentó entre 2019 y 2020 del 48% al 50%. En 2019, alrededor de 8 de cada 10 adolescentes en áreas rurales realizaban alguna actividad laboral; 2 de cada 10 niños y niñas están fuera del sistema escolar, es decir, no estaban matriculados en ningún nivel educativo y el abandono escolar fue mucho mayor en la población adolescente que asiste a secundaria que en el nivel primario (3,9% vs 1,5%).

Con lo recaudado en la teletón, UNICEF contribuirá a que:

- Un millón de niños y niñas, entre 6 meses a 5 años, reciban su esquema completo de vitamina A para prevenir enfermedades como la ceguera y la desnutrición.

- 9.200 niños, niñas y adolescentes reciban atención psicoemocional para cuidar de su salud mental y prevenir la violencia a través de la línea de atención gratuita de UNICEF Familia Segura.

- 20.000 niños y niñas menores de 5 años y sus familias se beneficiarán con la mejora de centros infantiles y de salud, a través de equipamiento como material lúdico, gimnasios infantiles, acompañamiento pedagógico, entre otros.

- 110.000 niños estarán protegidos contra la violencia en las escuelas mediante acciones de prevención de toda forma de violencia (bulling, violencia sexual, violencia física, violencia verbal). Estas actividades incluyen la entrega de materiales didácticos, formación de directores, maestros, estudiantes, y padres de familia.