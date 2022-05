Expertos advierten que dependencia económica permite que mujeres tengan que aguantar violencia

La Paz

Las víctimas en su mayoría narran sus historias sobre agresiones físicas que sufrieron, uno de los elementos comunes es, que aguantan la violencia por la dependencia económica.

“Ya no aguantaba los golpes, los insultos y maltratos, que me tratará así como a su sirvienta o empleada, que me esté agarrando a patadas, ya no aguantaba”, manifestó una mujer que decidió salir de su entorno de violencia.

Nueve de cada diez mujeres que son víctimas en su entorno familiar, dependen económicamente de sus parejas, y por eso afirman que en muchos casos soportan maltrato.

“Me golpeó en la última vez y desde ese momento dije que se vaya, me aguantaba callada, porque me daba dinero, no me daba mucho, pero me daba, y yo decía en que voy a trabajar o como voy a salir adelante”, agregó la mujer que sufrió violencia.