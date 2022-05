La violencia no es normal: "Prevenir la violencia implica reeducar a los hombres"

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Hasta la fecha, se han registrado 30 feminicidios en Bolivia, siete de ellos en Cochabamba.

Según Mercedes Cortes, representante de la fundación Voces Libres, las causas se originan en el hogar, cuando los padres utilizan la violencia como forma de educar a los hijos. Se usan frases como "A mí me educaron con el cinturón", "Eso es disciplina", "Me castigaron y ahora soy una persona de bien" para naturalizar la violencia como parte de la cultura, sumado a la mentalidad patriarcal que se transmite de generación en generación sobre el sometimiento a la mujer.

"Padres y madres educamos de manera incorrecta a los hijos. Se les enseña a las niñas a ser serviciales a temprana edad, a cocinar para ser buenas madres, a atender a los padres, abuelos y se dejan privilegios a los varones. Se les regalan ollas y muñecas a ellas, y pistolas a los niños. Ellos tienen libertad para salir a jugar a la calle y ellas, no. Se genera un patrón para ser mujer y varón. Se naturaliza el sentimiento de propiedad del varón sobre la mujer, que es un objeto, trofeo, empleada sexual y de la casa", describe Cortes.

Entonces, cuando las mujeres deciden no aceptar esta situación y cortar relaciones de sometimiento son asesinadas.

Así, la representante identifica varios aspectos a tomar en cuenta para detener este tipo de crímenes.

El primero es la prevención, no solo en la primera infancia, en la adolescencia, sino también en los adultos. "Prevenir la violencia implica reeducar a los hombres, a los adultos que han sido educados con estos patrones de pensamiento cambiarles ese chio de machismo y hacerles entender que la violencia solo trae sufrimiento y daño, que no es una forma de amar", agregó.

Paternidad responsable incluye control de la ira y de los celos. "No es normal que un hombre considere que tiene derecho a matar a una mujer por un mensaje de texto, por una llamada o una foto. Estos hombres tienen que entender que si la relación no funciona o hubo infidelidad hay otras opciones como la separación", apuntó Cortes.

Por eso, la sociedad debe proteger a las mujeres porque una mujer violentada tiene una especie de grilletes y mordazas simbólicas que no le permiten salir de estos espacios, como la violencia económica. Una madre de cinco niños y un bebe no puede encontrar una fuente laboral y está obligada a depender económicamente del agresor. No hay seguridad para empezar de 0, se necesitan muchas cosas.

"A esto se suma la dependencia emocional, al decirle a esa mujer que es gorda, que es inútil, que no va a poder hacer nada sin él, que nadie la va a querer, que si alguien está con ella va a querer violar a sus hijas, que nunca más verá al agresor porque se irá al extranjero y no pagará pensiones. También está la presión social, de la familia, vecinos que le dicen que debe perdonarle, que le va a perjudicar en su trabajo, que va a cambiar, etc.", agrega.

Los familiares y vecinos no quieren denunciar y no ven que los niños sufren, viven ciclos de violencia que luego repiten, además del trauma que genera en los hijos saber que su madre está muerta, su padre en la cárcel y deben ser institucionalizados.

Además, apunta que no debe ser la mujer la que deje la casa, sino los hombres que deben ser llevados a espacios de rehabilitación.

Si conoces a una persona que es víctima de violencia o eres víctima de violencia, denuncia a los siguientes números:

Santa Cruz

Casa De La Mujer - 76648302

Consultas Casa de la Mujer - 78253545

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA (FELCV) - 72042264

COCHABAMBA

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) - 4233133

FELCV consultas - 60707069

La Paz

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA (FELCV) 61000524

Casa MUJERES CREANDO - 2415765 - 69449898

El Alto

FELCV - 72042202