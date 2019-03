¿Es amor o dependencia emocional?

Cochabamba Cochabamba

¿Dónde está el límite entre amar y depender? ¿Cuáles son las señales de que la relación no es equilibrada? Si se ha tenido alguna pareja de estas características, ¿cómo evitar de nuevo caer en el mismo error?

La dependencia emocional es como una adicción que opera mediante mecanismos de refuerzo positivo y acaba generando dependencia psicológica en el sujeto. La dependencia surge del miedo a no valer suficiente, no poder vivir solo, estar incompleto, morir si el otro se va... Este apego patológico crea relaciones desequilibradas, conflictivas o superficiales en las que no es posible desarrollar el potencial personal creativo.

“Afecta los patrones mentales y salud mental, la dependencia se forma desde la niñez, depende del apego que has generado con los padres. Es normal escuchar que las personas con dependencia emocional responsabilizan a otros por lo que están sintiendo, es normal escuchar estas frases ‘Me haces sentir mal’ ‘Me haces sentir inseguro’ ‘Me haces daño’ pero esta figura no es así” explica la Master en Psicología, Paola Zuleta.

La persona afectada es capaz de reconocer el maltrato y el menosprecio que sufre a diario, pero no tiene la capacidad para dejar de estar ‘enganchada’ a su pareja. Pide perdón incluso por cosas que no han hecho, con el fin de mostrarse tierno y sumiso ante su pareja; para ganar su aprobación y amor.

“Entramos en una dependencia cuando nuestros sueños ya no son nuestros, están ligados a los de la pareja, sueltas lo que tu querías para adoptar los sueños de tu pareja, vivir sus sueños y ser una fusión que no te permita separarte de quien eres tú y quien es el otro, por lo tanto de desindividualizas, te pierdes como persona” siendo esto algo peligroso asegura Zuleta.

Es importante mencionar que la dependencia emocional se extiende más allá de las relaciones de pareja. También se puede dar en amistades, compañeros, familia y personas del entorno. En general, es una situación que puede establecerse en cualquier ámbito.