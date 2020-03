"Me siento atrapada", el testimonio de una abuelita

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La señora Tania Florencia es madre soltera de seis hijos y también es abuelita, aproximadamente tiene siete menores a su cargo, este lunes salió desesperada desde el Plan Tres Mil hasta el mercado La Ramada en busca de alimentos para su familia, esta mañana El Mañanero tocó su puerta para entregarle víveres que gestionó con la Gobernación de Santa Cruz.

“Me siento atrapada porque no puedo salir a trabajar, me da pena porque no tengo que darles de comer a mis hijos”, dijo entre lágrimas la señora Tania, quién habitualmente se ganaba la vida lavando ropa o limpiando casas, oficios que ya no puede hacer desde que se dictó la cuarentena en el país.

Afortunadamente los vecinos hicieron eco de su situación, esta llegó hasta la producción El Mañanero, quienes gestionaron con la dirección de Políticas Sociales de la Gobernación cruceña la entrega de unos víveres básicos para sobrellevar estos días de cuarentena. Aquí te compartimos esta emotiva entrega: