A tres meses del feminicidio de Selena Caballero su familia exige justicia

Selena Caballero Rodríguez de 23 años, falleció después de una discusión con su concubino, la madrugada del 2 de enero, producto dela brutal golpiza que le propinó su compañero sentimental.

Gonzáles quedó aprehendido a la espera de su audiencia de medidas cautelares, el concubino estuvo recluido por un caso de microtráfico de drogas, en el recinto penitenciario de “Cantumarca” Potosí.

La madre de Selena pide justicia y no dejen libre al asesino de su hija, piden que el caso no quede impune por la cuarentena.

“A mí me ha matado en vida, no puedo ni abrazar, ni besar a mi hija (…) Yo sólo pido que este hecho no quede impune, que caiga todo el peso de la ley, sobre esta persona”, indicaron la madre y hermano de Selena