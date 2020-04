Alcaldesa de Vinto aguarda audiencia cautelar

La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, fue detenida anoche por violar la cuarentena. El comandante de la Policía del Valle Bajo, Néstor Villa, confirmó la aprehensión de Arce, por el delito de atentado contra la salud pública y ahora aguarda la respectiva audiencia de medidas cautelares.

Arce dijo que fue sorprendida por los uniformados que habrían ingresado “por la fuerza” a su domicilio. Indicó que entraron a su habitación mientras ella veía el informativo y le exigieron que baje a la planta baja, donde ya estaban sus hijos.

La máxima autoridad de Vinto declaró a un medio local: “Es una pena que la justicia actúe de esta manera, yo veo esto como una persecución política, pero no van a lograr acallarme porque Patricia Arce va a seguir trabajando por su pueblo y esto solo me da más fuerza. Mi hijo menor ha sido conducido al centro Cometa y no puedo permitir este tipo de atropellos. Yo estaba en mi dormitorio sin consumir bebidas alcohólicas y ellos tendrán que justificar sus acciones porque no presento ni tufo alcohólico”.