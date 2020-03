Anciano de 111 años dice que gripe de 1918 fue peor que el Covid-19

Londres, Inglaterra Londres, Inglaterra

El hombre más viejo del mundo que recientemente cumplió 111 años, admitió que está preocupado por el coronavirus, pero insiste en que no es tan grave como lo fue la gripe española de 1918.

Bob Weighton recuerda haber visto comenzar la crisis en su juventud, después de que los soldados que luchaban en la Primera Guerra Mundial regresaron a sus hogares y trajeron la enfermedad con ellos.

Alrededor de un tercio de la población mundial estaba infectada con gripe en la pandemia, y causó la muerte de entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, Bob, que todavía vive solo en un piso en Alton, Hants, admite que la propagación del Covid-19 es una amenaza, y que se ha estado cuidando mucho en cuanto a la limpieza y la higiene desde el brote.

El hombre de 111 años, que ha vivido las dos guerras mundiales de la historia, el auge y la caída de la Unión Soviética y la invención de Internet, se ha lavado las manos con más frecuencia y ha usado un cepillo de uñas para restregárselas.

"Estoy muy preocupado por el coronavirus, todos deberían estarlo", dijo.

"Debería estar preocupado por mí mismo, pero he vivido lo suficiente. Pero estoy más preocupado por mis hijos y nietos. Me lavo más las manos y uso un cepillo de uñas para limpiarme las uñas correctamente. Estoy siendo mucho más cauteloso. El número de personas que mueren en China da miedo. Pero en Europa y en otros lugares, las cifras aún no llegan a los millones que murieron a causa de la gripe española", añadió.

Bob espera que el Covid-19 no cobre más vidas, pero nunca se sabe qué tan malo se pondrá cualquier enfermedad. Aconseja que se tiene que hacer lo mejor que se pueda y no preocuparse ni vivir en el temor y atemorizar a otros.

Bob añade que solo tenía diez años en el momento de la gripe española mató a muchos en el mundo. Recuerda haber escuchado historias y haber leído artículos de periódicos, tanto como la cobertura del coronavirus, como de las personas que contrajeron la gripe española y murieron Pero dice que por suerte nunca lo entendió.

Bob dijo que tuvo la suerte de evitar enfermedades verdaderamente graves durante su tiempo. "Nunca estuve a punto de morir. Pero tuve un crecimiento en mi estómago que podría haber sido grave. Tuve que hacerme una operación que me dejó solo la mitad de mi estómago. Eso fue hace unos 30 años", agregó

El Sr. Weighton nació en Hull, East Yorkshire, y era el hijo del medio de sus tres hermanos y tres hermanas.